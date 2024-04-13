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Ракурс
Рашисти втратили вже понад 450 тис. осіб, фото: «ДиалогUA»

Російська армія за добу втратила понад тисячу осіб (ІНФОГРАФІКА)

13 кві 2024, 09:55
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 452 тис. 760 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 30 осіб. Про це сьогодні, 13 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 7 тис. 169 танків;
  • 13 тис. 745 бойових броньованих машин;
  • 11 тис. 518 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 45 одиниць РСЗВ;
  • 756 одиниць засобів ППО;
  • 347 літаків;
  • 325 гелікоптерів;
  • 9 тис. 201 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 88 крилатих ракет;
  • 26 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 15 тис. 396 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 893 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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