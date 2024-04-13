Рашисти втратили вже понад 450 тис. осіб, фото: «ДиалогUA»

https://racurs.ua/ua/n194319-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-ponad-tysyachu-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 452 тис. 760 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 30 осіб. Про це сьогодні, 13 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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