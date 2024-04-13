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Ракурс
Александр Прокудин, фото: «Район.Херсон»

Глава Херсонской ОВА прокомментировал покушение на себя (ВИДЕО)

13 апр 2024, 14:28
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Олександр Покудін, голова Херсонської ОВА, на своїй Фейсбук-сторінці прокоментував новину про спробу замаху на нього, про яку стало відомо сьогодні, 13 квітня вранці.


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За словами Прокудіна, це вже був не перший такий випадок.

З самого ранку отримую багато звернень від ЗМІ з проханням прокоментувати інформацію про спробу замаху на мене. Так, це дійсно правда. І на жаль, це далеко не перша та мабуть і не остання спроба, — зазначив він.

Прокудін також пояснив, чому не розповідав про це раніше.

Я знав на що йду, коли погодився працювати у прифронтовому регіоні. Щодня у Херсонській області від російських військ атак страждають та гинуть цивільні люди. Окупанти прицільно полюють та обстрілюють мирне населення з безпілотників. Я така ж людина, як і інші, це наша буденність, — наголосив він.

Також Прокудін подякував СБУ за проведену операцію.

Найголовніше, що викрито ще одного колаборанта, який зрадив країну, — резюмував він.

Источник: Ракурс


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