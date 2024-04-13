Очільник Херсонської ОВА прокоментував замах на себе (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194328-ochilnyk-hersonskoyi-ova-prokomentuvav-zamah-na-sebe-video.htmlРакурс
Олександр Покудін, голова Херсонської ОВА, на своїй Фейсбук-сторінці прокоментував новину про спробу замаху на нього, про яку стало відомо сьогодні, 13 квітня вранці.
За словами Прокудіна, це вже був не перший такий випадок.
З самого ранку отримую багато звернень від ЗМІ з проханням прокоментувати інформацію про спробу замаху на мене. Так, це дійсно правда. І на жаль, це далеко не перша та мабуть і не остання спроба, — зазначив він.
Прокудін також пояснив, чому не розповідав про це раніше.
Я знав на що йду, коли погодився працювати у прифронтовому регіоні. Щодня у Херсонській області від російських військ атак страждають та гинуть цивільні люди. Окупанти прицільно полюють та обстрілюють мирне населення з безпілотників. Я така ж людина, як і інші, це наша буденність, — наголосив він.
Також Прокудін подякував СБУ за проведену операцію.
Найголовніше, що викрито ще одного колаборанта, який зрадив країну, — резюмував він.