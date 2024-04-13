Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Олександр Прокудін, фото: «Район.Херсон»

Очільник Херсонської ОВА прокоментував замах на себе (ВІДЕО)

13 кві 2024, 14:28
999

Олександр Покудін, голова Херсонської ОВА, на своїй Фейсбук-сторінці прокоментував новину про спробу замаху на нього, про яку стало відомо сьогодні, 13 квітня вранці.


.

За словами Прокудіна, це вже був не перший такий випадок.

З самого ранку отримую багато звернень від ЗМІ з проханням прокоментувати інформацію про спробу замаху на мене. Так, це дійсно правда. І на жаль, це далеко не перша та мабуть і не остання спроба, — зазначив він.

Прокудін також пояснив, чому не розповідав про це раніше.

Я знав на що йду, коли погодився працювати у прифронтовому регіоні. Щодня у Херсонській області від російських військ атак страждають та гинуть цивільні люди. Окупанти прицільно полюють та обстрілюють мирне населення з безпілотників. Я така ж людина, як і інші, це наша буденність, — наголосив він.

Також Прокудін подякував СБУ за проведену операцію.

Найголовніше, що викрито ще одного колаборанта, який зрадив країну, — резюмував він.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів