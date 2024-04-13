Захват в плен рашистов, скриншот видео

https://racurs.ua/n194329-pogranichniki-vzyali-v-plen-treh-okkupantov-v-doneckoy-oblasti-video.html

Ракурс

Українські прикордонники із Волинського загону взяли в полон трьох російських загарбників на Донеччині.

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Відповідне відео сьогодні, 13 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що в полон рашисти потрапили під час ворожого штурму українських позицій в районі Новомихайлівки.