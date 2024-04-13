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Захоплення у полон рашистів, скріншот відео
Прикордонники взяли у полон трьох окупантів на Донеччині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194329-prykordonnyky-vzyaly-u-polon-troh-okupantiv-na-donechchyni-video.htmlРакурс
Українські прикордонники із Волинського загону взяли в полон трьох російських загарбників на Донеччині.
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Відповідне відео сьогодні, 13 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Зазначається, що в полон рашисти потрапили під час ворожого штурму українських позицій в районі Новомихайлівки.
Виявилися вони військовослужбовцями 10-го танкового полку: стрілець та двоє рядових підрозділу військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, які мали прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу, — вказано в повідомленні.