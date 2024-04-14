Разрушение в Селидово. Фото: Селидовский городской совет

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Селидове Донецької області знову перебувало під російськими обстрілами.

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Приблизно о 1.40 окупанти запустили чотири ракети С-300 по місту. Ворожий обстріл пошкодив адміністративні будівлі закладу освіти, багатоповерхові житлові будинки, приміщення сільгосппідприємства та транспортні засоби. Про це Селидівська міська рада 14 квітня повідомила у Facebook.

А о 6.05 загарбники скинули на Селидове авіабомбу «УМПБ д-30». Вона пошкодила два приватних житлових будинки та господарчу споруду. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 12 квітня російська авіація атакувала цивільну інфраструктуру та житловий сектор у Сумах. Ворожі бомби частково зруйнували покрівлю нежитлового приміщення, постраждали троє осіб. Також ворожий обстріл пошкодив залізничний вокзал, але колії вціліли й ніхто з залізничників та пасажирів тоді не постраждали.