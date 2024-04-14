Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Разрушение в Селидово. Фото: Селидовский городской совет

Россияне обстреляли Селидово четырьмя ракетами С-300, есть разрушения (ФОТО)

14 апр 2024, 11:19
999

Селидове Донецької області знову перебувало під російськими обстрілами.


.

Приблизно о 1.40 окупанти запустили чотири ракети С-300 по місту. Ворожий обстріл пошкодив адміністративні будівлі закладу освіти, багатоповерхові житлові будинки, приміщення сільгосппідприємства та транспортні засоби. Про це Селидівська міська рада 14 квітня повідомила у Facebook.

А о 6.05 загарбники скинули на Селидове авіабомбу «УМПБ д-30». Вона пошкодила два приватних житлових будинки та господарчу споруду. На щастя, ніхто не постраждав.

Руйнування у Селидовому. Фото: Селидівська міська рада

Руйнування у Селидовому. Фото: Селидівська міська рада

Руйнування у Селидовому. Фото: Селидівська міська рада

Руйнування у Селидовому. Фото: Селидівська міська рада

Нагадаємо, 12 квітня російська авіація атакувала цивільну інфраструктуру та житловий сектор у Сумах. Ворожі бомби частково зруйнували покрівлю нежитлового приміщення, постраждали троє осіб. Також ворожий обстріл пошкодив залізничний вокзал, але колії вціліли й ніхто з залізничників та пасажирів тоді не постраждали.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров