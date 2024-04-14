Ракурсhttps://racurs.ua/
Руйнування у Селидовому. Фото: Селидівська міська рада
Росіяни скерували чотири ракети С-300 по Селидовому, є руйнування (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n194350-rosiyany-skeruvaly-chotyry-rakety-s-300-po-selydovomu-ie-ruynuvannya-foto.htmlРакурс
Селидове Донецької області знову перебувало під російськими обстрілами.
.
Приблизно о 1.40 окупанти запустили чотири ракети С-300 по місту. Ворожий обстріл пошкодив адміністративні будівлі закладу освіти, багатоповерхові житлові будинки, приміщення сільгосппідприємства та транспортні засоби. Про це Селидівська міська рада 14 квітня повідомила у Facebook.
А о 6.05 загарбники скинули на Селидове авіабомбу «УМПБ д-30». Вона пошкодила два приватних житлових будинки та господарчу споруду. На щастя, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 12 квітня російська авіація атакувала цивільну інфраструктуру та житловий сектор у Сумах. Ворожі бомби частково зруйнували покрівлю нежитлового приміщення, постраждали троє осіб. Також ворожий обстріл пошкодив залізничний вокзал, але колії вціліли й ніхто з залізничників та пасажирів тоді не постраждали.