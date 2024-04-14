Армия рф взяла оперативную паузу на двух направлениях. Фото:

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Російська армія взяла оперативну паузу на двох напрямках фронту.

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Ворог не проводив штурмів на Лиманському на Куп’янському напрямках, однак не припиняє атакувати Білогорівку Луганської області. Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив у Facebook.

І на Лиманському, і на Куп’янському напрямках ворог узяв оперативну паузу. Усі його атаки були зосереджені на Білогорівці, де наші захисники мужньо тримають оборону, не дають загарбникам просунутися уперед, — йдеться у повідомленні.

Керівник ОВА додав, що загарбники продовжують обстрілювали села з цивільним населенням. З артилерії та мінометів противник гатив по Макіївці й Невському, також Невське було під атакою БПЛА.

У ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 14 квітня повідомлялося, що на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних чи штурмових дій не вів.

Нагадаємо, упродовж 13 квітня у зоні бойових дій відбулося 76 бойових зіткнень. Найбільше атак ворог провів на Бахмутському напрямку — оборонці відбили 36 штурмів. Важко також було на Новопавлівському напрямку, де противник 22 рази намагався прорвати українську оборону.