ЗСУ відбили 76 російських атак на фронті. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n194347-zsu-vidbyly-76-rosiyskyh-atak-na-fronti-genshtab.html

Ракурс

Українські військові продовжують стримувати натиск російських загарбників на фронті.

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Упродовж 13 квітня у зоні бойових дій відбулося 76 бойових зіткнень. Найбільше атак ворог провів на Бахмутському напрямку — оборонці відбили 36 штурмів у районах Білогорівки Луганської області, Верхньокам’янського, Виїмки, Спірного, Роздолівки, Іванівського, Нового, Опитного, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 14 квітня.

Важко також було на Новопавлівському напрямку. Противник 22 рази намагався прорвати українську оборону в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного Донецької області. А на Авдіївському напрямку дев’ять атак було відбито поблизу населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

Шість разів ворог йшов вперед на Оріхівському напрямку — атакував в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. Ще три безуспішні атаки ворога були здійснені на Херсонському напрямку.

Сили оборони не лише оборонялися, але й завдавали ударів у відповідь. Зокрема, авіація Повітряних сил завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, двох наземних станціях управління БпЛА та зенітно-ракетному комплексу росіян. А ракетні війська уразили два райони зосередження особового складу та два засобах ворожої ППО.

Нагадаємо, видання Financial Times повідомило, що влітку російська армія може спробувати піти вперед на чотирьох напрямках — Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях.