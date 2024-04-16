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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Закон о мобилизации отправили на подпись Зеленскому

16 апр 2024, 10:53
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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав ухвалений парламентом 11 квітня закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку».


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Про це сьогодні, 16 квітня, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Тапер закон направлено на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Источник: Ракурс


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