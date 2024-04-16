Закон про мобілізацію відправили на підпис Зеленському

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Володимир Зеленський, фото: Офіс президента
Закон про мобілізацію відправили на підпис Зеленськомуhttps://racurs.ua/ua/n194412-zakon-pro-mobilizaciu-vidpravyly-na-pidpys-zelenskomu.htmlРакурс
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав ухвалений парламентом 11 квітня закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку».
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Про це сьогодні, 16 квітня, повідомляється на сайті Верховної Ради.
Тапер закон направлено на підпис президенту України Володимиру Зеленському.