Задержание российского агента, фото: СБУ

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Контррозвідка СБУ затримала агента воєнної розвідки рф, який під виглядом таксиста шпигував за цивільними та військовими об'єктами на Херсонщині.

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Затриманий — 55-річний місцевий житель. Про це сьогодні, 16 квітня, повідомляє прес-центр СБУ.

Для збору розвідданих російський агент видавав себе за водія таксі та їздив по місту у власному авто, в якому встановив прихований відеореєстратор, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що зловмисник:

насамперед відстежував локації найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки ЗСУ, а також розташування фортифікаційних споруд;

намагався одержувати «потрібні» відомості, заводячи довірливі розмови зі своїми пасажирами. При чому час від часу його послугами користувалися навіть українські військовослужбовці;

отриману інформацію месенджером передавав окупантам для підготовки прицільних ударів по місту, із застосуванням артилерії та дронів-камікадзе.

Втім, співробітники СБУ завчасно викрили плани агресора та зірвали їх виконання. Одночасно провели комплексні заходи для убезпечення українських військових та посадовців прифронтової ОВА, — зазначають у СБУ.

Зазначається, що російського агента викрили ще на початковому етапі його розвідувальної активності. Після цього було поетапно задокументовано кожен його крок і затримано під час виконання ним ворожого завдання.

У ході розслідування СБУ також дізналася про причетність фігуранта до спроб замаху на голову Херсонської ОВА.

Встановлено, що саме за координатами та «підказками» агента окупанти намагались поцілити по автомобілю посадовця російським FPV-дроном. Безпілотник був оснащений пострілом до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, що мав підірвати транспортний засіб, в якому перебував посадовець, — зазначають у СБУ. — Втім, завдяки СБУ та українським захисникам дрон було нейтралізовано.

За даними слідства, затриманий дистанційно працював на російську спецслужбу через знайомого, колишнього місцевого жителя, котрий після повномасштабного вторгнення втік до росії і почав працювати на воєнну розвідку рф. Його особу вже встановлено.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).