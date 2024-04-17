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Операторы БПЛА 28 бригады удачно погонялись за россиянами из разгромленной штурмовой группы
Операторы БПЛА 28 бригады удачно погонялись за россиянами из разгромленной штурмовой группы (ВИДЕО)https://racurs.ua/n194453-operatory-bpla-28-brigady-udachno-pogonyalis-za-rossiyanami-iz-razgromlennoy-shturmovoy-gruppy.htmlРакурс
Оператори БПЛА 28 бригади вдало поганялися за росіянами з розгромленої штурмової групи.
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У Фейсбук бригади Лицарів Зимового походу 17 квітня опублікували чудове за змістом та якістю відео розгрому штурмової групи супротивника. Приблизно 20 військовослужбовців зс рф намагалися сховатися або удати з себе мертвих.
Бійці 28-ї окремої механізованої бригади блискуче дали відсіч ворогові, зупинивши два БТР-82 і поодинці ліквідувавши солдатів, що розбіглися хто куди.