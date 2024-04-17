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Оператори БПЛА 28 бригади вдало поганялися за росіянами з розгромленої штурмової групи

Оператори БПЛА 28 бригади вдало поганялися за росіянами з розгромленої штурмової групи (ВІДЕО)

17 кві 2024, 11:58
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Оператори БПЛА 28 бригади вдало поганялися за росіянами з розгромленої штурмової групи.


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У Фейсбук бригади Лицарів Зимового походу 17 квітня опублікували чудове за змістом та якістю відео розгрому штурмової групи супротивника. Приблизно 20 військовослужбовців зс рф намагалися сховатися або удати з себе мертвих.

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади блискуче дали відсіч ворогові, зупинивши два БТР-82 і поодинці ліквідувавши солдатів, що розбіглися хто куди.

Джерело: Ракурс


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