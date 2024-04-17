Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского ракетного удара по Чернигову, фото: ГСЧС

В Чернигове жертвами российского ракетного удара стали 17 человек — двое умерли в больнице

17 апр 2024, 17:50
999

У Чернігові вже відомо про 17 жертв ракетного удару, завданого рашистами сьогодні, 17 квітня, вранці.


.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За оновленою інформацією:

  • загинули 17 людей, зокрема дві особи померли в лікарні;
  • постраждало 60 людей постраждало, серед них три дитини;
  • надано психологічну допомогу 58 особам.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров