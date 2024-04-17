Последствия российского ракетного удара по Чернигову, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n194465-v-chernigove-jertvami-rossiyskogo-raketnogo-udara-stali-17-chelovek-dvoe-umerli-v-bolnice.html

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У Чернігові вже відомо про 17 жертв ракетного удару, завданого рашистами сьогодні, 17 квітня, вранці.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За оновленою інформацією:

загинули 17 людей, зокрема дві особи померли в лікарні;

постраждало 60 людей постраждало, серед них три дитини;

надано психологічну допомогу 58 особам.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.