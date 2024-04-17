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Последствия российского ракетного удара по Чернигову, фото: ГСЧС
В Чернигове жертвами российского ракетного удара стали 17 человек — двое умерли в больницеhttps://racurs.ua/n194465-v-chernigove-jertvami-rossiyskogo-raketnogo-udara-stali-17-chelovek-dvoe-umerli-v-bolnice.htmlРакурс
У Чернігові вже відомо про 17 жертв ракетного удару, завданого рашистами сьогодні, 17 квітня, вранці.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
За оновленою інформацією:
- загинули 17 людей, зокрема дві особи померли в лікарні;
- постраждало 60 людей постраждало, серед них три дитини;
- надано психологічну допомогу 58 особам.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.