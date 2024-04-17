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Наслідки російського ракетного удару по Чернігову, фото: ДСНС
У Чернігові жертвами російського ракетного удару стали 17 людей — двоє померло в лікарніhttps://racurs.ua/ua/n194465-u-chernigovi-jertvamy-rosiyskogo-raketnogo-udaru-staly-17-ludey-dvoie-pomerlo-v-likarni.htmlРакурс
У Чернігові вже відомо про 17 жертв ракетного удару, завданого рашистами сьогодні, 17 квітня, вранці.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
За оновленою інформацією:
- загинули 17 людей, зокрема дві особи померли в лікарні;
- постраждало 60 людей постраждало, серед них три дитини;
- надано психологічну допомогу 58 особам.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.