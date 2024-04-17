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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Чернігову, фото: ДСНС

У Чернігові жертвами російського ракетного удару стали 17 людей — двоє померло в лікарні

17 кві 2024, 17:50
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У Чернігові вже відомо про 17 жертв ракетного удару, завданого рашистами сьогодні, 17 квітня, вранці.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За оновленою інформацією:

  • загинули 17 людей, зокрема дві особи померли в лікарні;
  • постраждало 60 людей постраждало, серед них три дитини;
  • надано психологічну допомогу 58 особам.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Джерело: Ракурс


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