Последствия российского ракетного удара по Чернигову, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n194470-v-chernigove-vozroslo-kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-rossiyskogo-raketnogo-udara.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 17 квітня, завдали удару трьома ракетами по цивільній та соціальній інфраструктурі Чернігова.

.

В результаті є багато руйнувань, а також загиблі та постраждалі люди. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако.

На жаль, відомо про 17 людей, яких сьогодні в Чернігові росія вбила своїми ракетами. 78 осіб звернулися до лікарень, вони отримали всю необхідну допомогу. Понад 40 осіб госпіталізовано, — зазначив він.

Пошкоджень зазнали понад 20 багатоквартирних будинків.