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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Чернігову, фото: ДСНС

У Чернігові зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару

17 кві 2024, 20:36
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Російські загарбники сьогодні, 17 квітня, завдали удару трьома ракетами по цивільній та соціальній інфраструктурі Чернігова.


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В результаті є багато руйнувань, а також загиблі та постраждалі люди. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако.

На жаль, відомо про 17 людей, яких сьогодні в Чернігові росія вбила своїми ракетами. 78 осіб звернулися до лікарень, вони отримали всю необхідну допомогу. Понад 40 осіб госпіталізовано, — зазначив він.

Пошкоджень зазнали понад 20 багатоквартирних будинків.

Сьогодні я зустрівся з представниками наших міжнародних партнерів, які вже долучаються до допомоги чернігівцям, за що ми надзвичайно вдячні, — розповів Ломако. — Завтра в місті запрацює центр допомоги, куди зможуть звертатися люди з постраждалих будинків та отримувати матеріальну допомогу.

Джерело: Ракурс


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