У Чернігові зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару

У Чернігові зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного ударуhttps://racurs.ua/ua/n194470-u-chernigovi-zrosla-kilkist-postrajdalyh-vnaslidok-rosiyskogo-raketnogo-udaru.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 17 квітня, завдали удару трьома ракетами по цивільній та соціальній інфраструктурі Чернігова.
В результаті є багато руйнувань, а також загиблі та постраждалі люди. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако.
На жаль, відомо про 17 людей, яких сьогодні в Чернігові росія вбила своїми ракетами. 78 осіб звернулися до лікарень, вони отримали всю необхідну допомогу. Понад 40 осіб госпіталізовано, — зазначив він.
Пошкоджень зазнали понад 20 багатоквартирних будинків.
Сьогодні я зустрівся з представниками наших міжнародних партнерів, які вже долучаються до допомоги чернігівцям, за що ми надзвичайно вдячні, — розповів Ломако. — Завтра в місті запрацює центр допомоги, куди зможуть звертатися люди з постраждалих будинків та отримувати матеріальну допомогу.