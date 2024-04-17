Украине грозят отключение электроэнергии

https://racurs.ua/n194475-ukraincev-prizvali-ekonomit-elektroenergiu-iz-za-smeny-pogody.html

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Українців у зв’язку з різким похолоданням закликають електроенергію, особливо у вечірні години — з 19.00 до 22.00.

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Відповідне повідомлення сьогодні, 17 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці опублікував генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко.

Є високий ризик, що завтра нам всім може не вистачити генерації + імпорту. Тому, щоб не дійти до обмежень, пропоную всім (як населенню, так і бізнесу) економно користуватися світлом з 19 до 22, а прання і пилососіння перенести на інші години, — наголосив Коваленко.

Такий невеличкий тест нашої командної роботи. Давайте спробуємо завтра пройти день без обмежень, — додав він.

Нагадаємо, в «Укренерго» повідомили, що завтра, 18 квітня, можуть застосовувати графіки відключення електроенергії для бізнесу та підприємств. Причиною цього є похолодання та завдана російськими обстрілами шкода енергетичній інфраструктурі.