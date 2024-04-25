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В Херсонской области спасатели попали под повторный обстрел, скриншот видео
Российские дроны атаковали спасателей во время тушения пожара на Херсонщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n194718-rossiyskie-drony-atakovali-spasateley-vo-vremya-tusheniya-pojara-na-hersonschine-video.htmlРакурс
На Херсонщині рятувальники потрапили під скоєний рашистами цинічний повторний обстріл.
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Відповідне відео сьогодні, 25 квітня, опублікувала прес-служба ДСНС.
Сьогодні вдень ворог вкотре атакував передмістя Херсону, внаслідок чого загорівся житловий будинок. Рятувальники виїхали на ліквідацію пожежі та потрапили у пастку — ворожі дрони цинічно повторно атакували місце події, пошкодивши техніку ДСНС, — вказано в повідомленні.
В результаті обстрілу:
- постраждав один із рятувальників;
- отримала поранення руки господарка сусіднього будинку;
- покинути місце події постраждалим вдалося автомобілем швидкої допомоги.
Попри загрозу власному життю рятувальники попередили своїх колег про обстріли, аби ті не наражалися на небезпеку, — зазначають у ДСНС. — На відміну від ворога, який безжально нищить все на своєму шляху, наші мужні титани дбають про своїх побратимів.