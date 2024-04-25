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Ракурс
В Херсонской области спасатели попали под повторный обстрел, скриншот видео

Российские дроны атаковали спасателей во время тушения пожара на Херсонщине (ВИДЕО)

25 апр 2024, 17:29
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На Херсонщині рятувальники потрапили під скоєний рашистами цинічний повторний обстріл.


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Відповідне відео сьогодні, 25 квітня, опублікувала прес-служба ДСНС.

Сьогодні вдень ворог вкотре атакував передмістя Херсону, внаслідок чого загорівся житловий будинок. Рятувальники виїхали на ліквідацію пожежі та потрапили у пастку — ворожі дрони цинічно повторно атакували місце події, пошкодивши техніку ДСНС, — вказано в повідомленні.

В результаті обстрілу:

  • постраждав один із рятувальників;
  • отримала поранення руки господарка сусіднього будинку;
  • покинути місце події постраждалим вдалося автомобілем швидкої допомоги.

Попри загрозу власному життю рятувальники попередили своїх колег про обстріли, аби ті не наражалися на небезпеку, — зазначають у ДСНС. — На відміну від ворога, який безжально нищить все на своєму шляху, наші мужні титани дбають про своїх побратимів.

Источник: Ракурс


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