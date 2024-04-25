На Херсонщині рятувальники потрапили під скоєний рашистами цинічний повторний обстріл.

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Відповідне відео сьогодні, 25 квітня, опублікувала прес-служба ДСНС.

Сьогодні вдень ворог вкотре атакував передмістя Херсону, внаслідок чого загорівся житловий будинок. Рятувальники виїхали на ліквідацію пожежі та потрапили у пастку — ворожі дрони цинічно повторно атакували місце події, пошкодивши техніку ДСНС, — вказано в повідомленні.

В результаті обстрілу:

Попри загрозу власному життю рятувальники попередили своїх колег про обстріли, аби ті не наражалися на небезпеку, — зазначають у ДСНС. — На відміну від ворога, який безжально нищить все на своєму шляху, наші мужні титани дбають про своїх побратимів.