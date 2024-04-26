Пограничники отразили нападение российской ДРГ на Сумщине

Пограничники отразили нападение российской ДРГ, фото: ГGСУ

https://racurs.ua/n194733-pogranichniki-otrazili-napadenie-rossiyskoy-drg-na-sumschine.html

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Російські загарбники не припиняють спроб проводити диверсійну роботу, найбільш активним напрямком є Сумщина — найбільша кількість спроб ворожих ДРГ фіксується саме у цьому регіоні.

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Останню групу, яку виявили прикордонники й по який було відкрито вогонь, теж було викрито на Сумщині. Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він зазначив, що кілька днів тому під час патрулювання українська група зафіксувала спробу заходу ворожої ДРГ. Ця російська група намагалася закласти вибухові пристрої по руху української групи.

Наші хлопці відкрили вогонь по ДРГ, зав’язався стрілецький бій. Приєдналися артилерійські підрозділи, щоб завдати ураження цій групі. Також на місце висувалися й протидиверсійні резерви, щоб зачистити місцевість, — розповів Демченко. — Надалі ця російська група відійшла за межі державного кордону.

За його словами, такі групи можуть виявлятися 1−2 рази на тиждень.

Джерело: «Еспресо»