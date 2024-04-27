рф ночью массированно ударила по Украине с воздуха — повреждены четыре ТЭС

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рф ночью массированно ударила по Украине с воздуха — повреждены четыре ТЭСhttps://racurs.ua/n194761-rf-nochu-massirovanno-udarila-po-ukraine-s-vozduha-povrejdeny-chetyre-tes.htmlРакурс
Енергетична інфраструктура України знову перебувала перед російським ударом.
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Вночі 27 квітня ворог атакував об'єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. На одному з об'єктів начальник зміни отримав контузію. Про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив у Facebook.
Група ДТЕК поінформувала у Facebook, що росія атакувала чотири теплоелектростанції. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Зараз енергетики намагаються ліквідувати наслідки атаки.
Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.
Нагадаємо, у ПАТ «Центренерго» заявили, що 22 березня Зміївська теплоелектростанція в Харківській області була повністю знищена внаслідок ракетного обстрілу росії. Ця атака знищила всі блоки й пошкодила допоміжне обладнання.