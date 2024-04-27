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Последствия атаки российского дрона, фото: Олег Синегубов
Российский дрон попал в грузовик на Харьковщине (ФОТО)https://racurs.ua/n194777-rossiyskiy-dron-popal-v-gruzovik-na-harkovschine-foto.htmlРакурс
Російський FPV-дрон сьогодні, 27 квітня, близько 13.00 влучив у вантажний автомобіль неподалік від міста Вовчанська Харківської області.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Поранення дістав цивільний 52-річний водій. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу. Його стан — важкий, — зазначив чиновник.