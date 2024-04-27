Последствия атаки российского дрона, фото: Олег Синегубов

https://racurs.ua/n194777-rossiyskiy-dron-popal-v-gruzovik-na-harkovschine-foto.html

Ракурс

Російський FPV-дрон сьогодні, 27 квітня, близько 13.00 влучив у вантажний автомобіль неподалік від міста Вовчанська Харківської області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.