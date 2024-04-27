Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия атаки российского дрона, фото: Олег Синегубов

Российский дрон попал в грузовик на Харьковщине (ФОТО)

27 апр 2024, 16:58
999

Російський FPV-дрон сьогодні, 27 квітня, близько 13.00 влучив у вантажний автомобіль неподалік від міста Вовчанська Харківської області.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Поранення дістав цивільний 52-річний водій. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу. Його стан — важкий, — зазначив чиновник.

Наслідки атаки російського дрона, фото: Олег Синєгубов

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров