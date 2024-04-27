Наслідки атаки російського дрона, фото: Олег Синєгубов

https://racurs.ua/ua/n194777-rosiyskyy-dron-vluchyv-u-vantajivku-na-harkivschyni-foto.html

Ракурс

Російський FPV-дрон сьогодні, 27 квітня, близько 13.00 влучив у вантажний автомобіль неподалік від міста Вовчанська Харківської області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.