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Ракурс
Наслідки атаки російського дрона, фото: Олег Синєгубов

Російський дрон влучив у вантажівку на Харківщині (ФОТО)

27 кві 2024, 16:58
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Російський FPV-дрон сьогодні, 27 квітня, близько 13.00 влучив у вантажний автомобіль неподалік від міста Вовчанська Харківської області.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Поранення дістав цивільний 52-річний водій. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу. Його стан — важкий, — зазначив чиновник.

Наслідки атаки російського дрона, фото: Олег Синєгубов

Джерело: Ракурс


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