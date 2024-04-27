Психіатрична лікарня у Харкові потрапила під обстріл. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/ua/n194769-naslidky-udaru-po-psyhiatrychniy-likarni-u-harkovi-pokazaly-na-foto.html

Ракурс

Російські окупанти обстріляли функціонуючу обласну психіатричну лікарню у Харкові.

.

Близько 00.40 російська армія завдала ракетних ударів по Салтівському району, ракети влучили у землю на території діючої обласної клінічної психіатричної лікарні. Одна з ракет влучила біля харчоблоку, а інша — в декількох метрах від відділення, в якому знаходилось 60 пацієнтів та п’ятеро осіб персоналу. Отримала поранення 53-річна жінка. Про це прокуратура Харківської області повідомила у Telegram.

Зазначається, що загалом у відділеннях медичної установи перебувало на лікуванні близько 1 тис. пацієнтів. Сама будівля медзакладу зазнала руйнувань та пошкоджень. Попередньо відомо, що ворог атакував двома ракетами типу С-300. Їх запускали з території Бєлгородської області рф.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня російські окупанти намагалися цілити у медичний заклад, в корпусах якого на момент удару перебували 900 пацієнтів та 250 працівників. Російські ракети влучили у землю, а вибухова хвиля пошкодила кілька будівель — там вибиті шибки, пошкоджені дахи, лінії електропередач, водогін та інші інженерні комунікації.