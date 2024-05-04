Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты потеряли уже более 473 тыс. человек, фото: «24 канал»
Российская армия потеряла за сутки 1 тыс. 260 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n194985-rossiyskaya-armiya-poteryala-za-sutki-1-tys-260-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 473 тис. 400 осіб.
.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 260 осіб. Про це сьогодні, 4 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 7 тис. 366 танків;
- 14 тис. 156 бойових броньованих машин;
- 12 тис. 148 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 55 одиниць РСЗВ;
- 788 одиниць засобів ППО;
- 348 літаків;
- 325 гелікоптерів;
- 9 тис. 611 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 127 крилатих ракет;
- 26 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 16 тис. 337 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 1 одиниця спеціальної техніки.