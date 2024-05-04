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Ракурс
Рашисти втратили вже понад 473 тис. осіб, фото: «24 канал»

Російська армія втратила за добу 1 тис. 260 осіб (ІНФОГРАФІКА)

4 тра 2024, 09:58
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 473 тис. 400 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 260 осіб. Про це сьогодні, 4 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 7 тис. 366 танків;
  • 14 тис. 156 бойових броньованих машин;
  • 12 тис. 148 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 55 одиниць РСЗВ;
  • 788 одиниць засобів ППО;
  • 348 літаків;
  • 325 гелікоптерів;
  • 9 тис. 611 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 127 крилатих ракет;
  • 26 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 16 тис. 337 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 1 одиниця спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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