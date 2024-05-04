Рашисти втратили вже понад 473 тис. осіб, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n194985-rosiyska-armiya-vtratyla-za-dobu-1-tys-260-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 473 тис. 400 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 260 осіб. Про це сьогодні, 4 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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