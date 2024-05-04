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Российские дроны уничтожили грузовик с питьевой водой, фото: Александр Прокудин
Рашисты ударили дроном по грузовику с питьевой водой на Херсонщине (ФОТО)https://racurs.ua/n194988-rashisty-udarili-dronom-po-gruzoviku-s-pitevoy-vodoy-na-hersonschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 4 травня, вранці вдарили дронами по вантажівці, що доставила питну воду жителям Берислава на Херсонщині.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
російські війська атакували автомобіль дронами. Авто згоріло, та головне, що ніхто з людей не постраждав, — зазначив він.