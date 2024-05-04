Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские дроны уничтожили грузовик с питьевой водой, фото: Александр Прокудин

Рашисты ударили дроном по грузовику с питьевой водой на Херсонщине (ФОТО)

4 мая 2024, 11:37
999

Російські загарбники сьогодні, 4 травня, вранці вдарили дронами по вантажівці, що доставила питну воду жителям Берислава на Херсонщині.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

російські війська атакували автомобіль дронами. Авто згоріло, та головне, що ніхто з людей не постраждав, — зазначив він.

Російські дрони знищили вантажівку з питною водою, фото: Олександр Прокудін

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров