Российские дроны уничтожили грузовик с питьевой водой, фото: Александр Прокудин

https://racurs.ua/n194988-rashisty-udarili-dronom-po-gruzoviku-s-pitevoy-vodoy-na-hersonschine-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 4 травня, вранці вдарили дронами по вантажівці, що доставила питну воду жителям Берислава на Херсонщині.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.