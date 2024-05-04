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Російські дрони знищили вантажівку з питною водою, фото: Олександр Прокудін

Рашисти вдарили дроном по вантажівці з питною водою на Херсонщині (ФОТО)

4 тра 2024, 11:37
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Російські загарбники сьогодні, 4 травня, вранці вдарили дронами по вантажівці, що доставила питну воду жителям Берислава на Херсонщині.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

російські війська атакували автомобіль дронами. Авто згоріло, та головне, що ніхто з людей не постраждав, — зазначив він.

Російські дрони знищили вантажівку з питною водою, фото: Олександр Прокудін

Джерело: Ракурс


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