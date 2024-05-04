Російські дрони знищили вантажівку з питною водою, фото: Олександр Прокудін

https://racurs.ua/ua/n194988-rashysty-vdaryly-dronom-po-vantajivci-z-pytnou-vodou-na-hersonschyni-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 4 травня, вранці вдарили дронами по вантажівці, що доставила питну воду жителям Берислава на Херсонщині.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.