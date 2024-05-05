Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n195028-na-sumschine-likvidirovali-masshtabnye-vozgoraniya-posle-rossiyskogo-obstrela-video.html

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На Сумщині ліквідували масштабні загоряння, спричинені ворожим обстрілом.

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Вчора, 5 травня, російські війська завдали удару по одному із населених пунктів Шосткинського району — виникли масштабні пожежі у житловому секторі та на цивільному об'єкті. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.