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Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: ГСЧС
На Сумщине ликвидировали масштабные возгорания после российского обстрела (ВИДЕО)https://racurs.ua/n195028-na-sumschine-likvidirovali-masshtabnye-vozgoraniya-posle-rossiyskogo-obstrela-video.htmlРакурс
На Сумщині ліквідували масштабні загоряння, спричинені ворожим обстрілом.
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Вчора, 5 травня, російські війська завдали удару по одному із населених пунктів Шосткинського району — виникли масштабні пожежі у житловому секторі та на цивільному об'єкті. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Рятувальники ліквідували загоряння. За попередніми даними постраждало двоє людей, — вказано в повідомленні.