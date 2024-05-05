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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Сумщини, фото: ДСНС

На Сумщині ліквідували масштабні пожежі після російського обстрілу (ВІДЕО)

5 тра 2024, 16:39
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На Сумщині ліквідували масштабні загоряння, спричинені ворожим обстрілом.


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Вчора, 5 травня, російські війська завдали удару по одному із населених пунктів Шосткинського району — виникли масштабні пожежі у житловому секторі та на цивільному об'єкті. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники ліквідували загоряння. За попередніми даними постраждало двоє людей, — вказано в повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Сумщини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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