Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського обстрілу Сумщини, фото: ДСНС
На Сумщині ліквідували масштабні пожежі після російського обстрілу (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n195028-na-sumschyni-likviduvaly-masshtabni-pojeji-pislya-rosiyskogo-obstrilu-video.htmlРакурс
На Сумщині ліквідували масштабні загоряння, спричинені ворожим обстрілом.
.
Вчора, 5 травня, російські війська завдали удару по одному із населених пунктів Шосткинського району — виникли масштабні пожежі у житловому секторі та на цивільному об'єкті. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Рятувальники ліквідували загоряння. За попередніми даними постраждало двоє людей, — вказано в повідомленні.