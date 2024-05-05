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Последствия российского авиаудара по Харьковщине, фото: Полиция Харьковской области

Рашисты в Пасху сбросили авиабомбу ФАБ-1500 на село на Харьковщине (ФОТО)

5 мая 2024, 21:39
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Російські загарбники сьогодні, 5 травня, близько 15.20 вдарили керованою авіабомбою ФАБ-1500 по селу Моначинівка Куп’янського району.


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Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

В результаті авіаудару:

  • пошкоджені 16 будинків;
  • з-під завалів правоохоронці дістали тіло 88-річної жінки;
  • постраждав 34-річний чоловік, який відмовився від госпіталізації.

Також рашисти сьогодні вдень завдали удари авіабомбою УМПБ Д-30 по Шевченківському району Харкова:

  • пошкоджені будинки на кількох вулицях, будівлі недіючого спортивного комплексу та автомобілі;
  • в результаті обстрілу постраждали 14 людей.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу.

Наслідки російського авіаудару по Харківщині, фото: Поліція Харківської області

Источник: Ракурс


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