Наслідки російського авіаудару по Харківщині, фото: Поліція Харківської області

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Російські загарбники сьогодні, 5 травня, близько 15.20 вдарили керованою авіабомбою ФАБ-1500 по селу Моначинівка Куп’янського району.

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Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

В результаті авіаудару:

пошкоджені 16 будинків;

з-під завалів правоохоронці дістали тіло 88-річної жінки;

постраждав 34-річний чоловік, який відмовився від госпіталізації.

Також рашисти сьогодні вдень завдали удари авіабомбою УМПБ Д-30 по Шевченківському району Харкова:

пошкоджені будинки на кількох вулицях, будівлі недіючого спортивного комплексу та автомобілі;

в результаті обстрілу постраждали 14 людей.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу.