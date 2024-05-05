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Наслідки російського авіаудару по Харківщині, фото: Поліція Харківської області
Рашисти у Великдень скинули авіабомбу ФАБ-1500 на село на Харківщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n195038-rashysty-u-velykden-skynuly-aviabombu-fab-1500-na-selo-na-harkivschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 5 травня, близько 15.20 вдарили керованою авіабомбою ФАБ-1500 по селу Моначинівка Куп’янського району.
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Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.
В результаті авіаудару:
- пошкоджені 16 будинків;
- з-під завалів правоохоронці дістали тіло 88-річної жінки;
- постраждав 34-річний чоловік, який відмовився від госпіталізації.
Також рашисти сьогодні вдень завдали удари авіабомбою УМПБ Д-30 по Шевченківському району Харкова:
- пошкоджені будинки на кількох вулицях, будівлі недіючого спортивного комплексу та автомобілі;
- в результаті обстрілу постраждали 14 людей.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу.