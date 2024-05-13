Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского ракетного удара по Селидову, фото: Селидовская МВА

Рашисты ночью ударили ракетами по Селидову, повреждено учебное заведение (ФОТО)

13 мая 2024, 09:31
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 травня, о 01.20 обстріляли місто Селидове Донецької області ракетами С-300.


.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Селидівської міської військової адміністрації.

Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та заклад освіти, — зазначають в ОВА. — Постраждалих та загиблих немає.

Наслідки російського ракетного удару по Селидовому, фото: Селидівська МВА

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров