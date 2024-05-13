Последствия российского ракетного удара по Селидову, фото: Селидовская МВА

https://racurs.ua/n195269-rashisty-nochu-udarili-raketami-po-selidovu-povrejdeno-uchebnoe-zavedenie-foto.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 травня, о 01.20 обстріляли місто Селидове Донецької області ракетами С-300.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Селидівської міської військової адміністрації.