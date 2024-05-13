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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Селидовому, фото: Селидівська МВА

Рашисти вночі вдарили ракетами по Селидовому, пошкоджено заклад освіти (ФОТО)

13 тра 2024, 09:31
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 травня, о 01.20 обстріляли місто Селидове Донецької області ракетами С-300.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Селидівської міської військової адміністрації.

Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та заклад освіти, — зазначають в ОВА. — Постраждалих та загиблих немає.

Наслідки російського ракетного удару по Селидовому, фото: Селидівська МВА

Джерело: Ракурс


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