Наслідки російського ракетного удару по Селидовому, фото: Селидівська МВА

https://racurs.ua/ua/n195269-rashysty-vnochi-vdaryly-raketamy-po-selydovomu-poshkodjeno-zaklad-osvity-foto.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 травня, о 01.20 обстріляли місто Селидове Донецької області ракетами С-300.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Селидівської міської військової адміністрації.