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Ракурс
Взрыв в Бегороде 12 мая разрушил подъезд десятиэтажки, скриншот видео

В Белгороде завершили спасательные работы на месте разрушенной десятиэтажки — 15 погибших

13 мая 2024, 10:35
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У російському МНС заявили про завершення пошуково-рятувальних робіт на місці обвалу під’їзду в Бєлгороді, котрий стався після вибуху в одній із багатоповерхівок міста вчора, 12 травня.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі відомства.

Зазначається, що з-під завалів були вилучені тіла 15 людей, ще 17 осіб врятували.

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації вважають, що обвалення під’їзду у Бєлгороді може бути провокацією росії.

Источник: Ракурс


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