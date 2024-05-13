Вибух у Бєгороді 12 травня зруйнував під’їзд десятиповерхівки, скріншот відео

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У російському МНС заявили про завершення пошуково-рятувальних робіт на місці обвалу під’їзду в Бєлгороді, котрий стався після вибуху в одній із багатоповерхівок міста вчора, 12 травня.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі відомства.

Зазначається, що з-під завалів були вилучені тіла 15 людей, ще 17 осіб врятували.

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації вважають, що обвалення під’їзду у Бєлгороді може бути провокацією росії.