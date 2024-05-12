Під’їзд 10-поверхівки обвалився у Бєлгороді. Фото: місцеві пабліки

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Під’їзд 10-поверхового житлового будинку обвалився у російському Бєлгороді.

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Місцевий губернатор В’ячеслав Гладков звинувачує в обстрілі Україну й стверджує, що в будинок влучив снаряд. Пропагандисти пишуть, що начебто вівся обстріл з реактивних систем залпового вогню «Вільха». Відповідні заяви роблять російські Telegram-канали.

За словами Гладкова, місто начебто опинилося під «масованим обстрілом ЗСУ». Представник путінської диктатури наголошує, що один зі снарядів влучив у будинок, що призвело до обвалу всього під’їзду з першого по десятий поверх.

За даними російських пабліків, внаслідок удару по багатоповерхівці загинули щонайменше четверо осіб, а ще понад 20 — постраждали.

Також російські канали публікують відео, на якому, як стверджують, зафіксовано момент «влучання» у будинок у Бєлгороді.

Згодом стало відомо, що в зруйнованому будинку обвалився й дах — рятувальників накрило уламками. Наразі невідомо, чи хтось вижив.

Очільник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко висловив припущення, що будинок підірвали, бо на відео з камер спостереження не видно об'єктів, які падають.

Нагадаємо, 11 травня у російському Бєлгороді прогриміло щонайменше 10 вибухів — працювала російська ППО. Внаслідок цього були пошкоджені будинки й горіли автомобілі у різних куточках міста. Внаслідок вибухів щонайменше одна особа загинула, а 14 постраждали.