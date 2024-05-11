Пожежі в Бєлгороді. Фото: російські ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n195235-u-rosiyskomu-bielgorodi-pracuie-ppo-ie-ruynuvannya-y-poraneni-foto.html

Ракурс

Російський Бєлгород знову опинився під обстрілами у суботу, 11 травня.

.

В обласному центрі прогриміло щонайменше 10 вибухів. У різних кінцях міста піднімається дим, горять автомобілі й пошкоджені багатоповерхівки. Оголошено ракетну небезпеку, влада заявляє про роботу ППО. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що пошкоджені торговельні центри «Гулівер» та «СітіМолл» й спорткомплекс «Блакит».

За інформацією Telegram-каналу Baza, внаслідок вибухів щонайменше одна особа загинула, а 14 постраждали. Офіційно цю інформацію російська диктатура не підтверджувала.

Нагадаємо, 9 травня у російському Бєлгороді також гриміли вибухи та виникали пожежі. Місцева влада заявляла про вісьмох постраждалих й «прямі влучення в житлові багатоквартирні будинки та автомобілі».