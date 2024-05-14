В Харькове возросло количество пострадавших в результате российской атаки

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне днем 14 мая нанесли удары по Харькову, фото: МВД
В Харькове возросло количество пострадавших в результате российской атакиhttps://racurs.ua/n195324-v-harkove-vozroslo-kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-rossiyskoy-ataki.htmlРакурс
У Харкові кількість постраждалих внаслідок здійснених рашистами сьогодні, 14 травня, ударів по місту сягнула 17 осіб.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Серед постраждалих:
- 12-річний хлопчик і восьмирічна дівчинка. Вони у середньому стані;
- 10 жінок та п’ять чоловіків. Найстаршому чоловікові 87 років.
Загалом 1 цивільний чоловік у важкому стані. 11 людей дістали травми середнього ступеня. 5 у легкому стані. Шість людей госпіталізовані, — зазначив Синєгубов.