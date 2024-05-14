В Харькове возросло количество пострадавших в результате российской атаки

Россияне днем 14 мая нанесли удары по Харькову, фото: МВД

https://racurs.ua/n195324-v-harkove-vozroslo-kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-rossiyskoy-ataki.html

Ракурс

У Харкові кількість постраждалих внаслідок здійснених рашистами сьогодні, 14 травня, ударів по місту сягнула 17 осіб.

.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Серед постраждалих:

12-річний хлопчик і восьмирічна дівчинка. Вони у середньому стані;

10 жінок та п’ять чоловіків. Найстаршому чоловікові 87 років.