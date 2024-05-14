У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки

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Росіяни вдень 14 травня завдали ударів по Харкову, фото: МВС
У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російської атакиhttps://racurs.ua/ua/n195324-u-harkovi-zrosla-kilkist-postrajdalyh-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky.htmlРакурс
У Харкові кількість постраждалих внаслідок здійснених рашистами сьогодні, 14 травня, ударів по місту сягнула 17 осіб.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Серед постраждалих:
- 12-річний хлопчик і восьмирічна дівчинка. Вони у середньому стані;
- 10 жінок та п’ять чоловіків. Найстаршому чоловікові 87 років.
Загалом 1 цивільний чоловік у важкому стані. 11 людей дістали травми середнього ступеня. 5 у легкому стані. Шість людей госпіталізовані, — зазначив Синєгубов.