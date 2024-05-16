Потери российских захватчиков уже превысили 488 тыс. человек, фото: «Флот 2017»

https://racurs.ua/n195369-rossiyskaya-armiya-v-sutki-poteryala-1-tys-520-chelovek-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 488 тис. 460 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 520 осіб. Про це сьогодні, 16 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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