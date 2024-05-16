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Втрати російських загарбників вже перевищили 488 тис. осіб, фото: «Флот 2017»
Російська армія за добу втратила 1 тис. 520 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n195369-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-520-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 488 тис. 460 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 520 осіб. Про це сьогодні, 16 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 7 тис. 529 танків;
- 14 тис. 538 бойових броньованих машин;
- 12 тис. 565 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 70 одиниць РСЗВ;
- 798 одиниць засобів ППО;
- 351 літак;
- 325 гелікоптерів;
- 10 тис. 28 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 200 крилатих ракет;
- 26 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 17 тис. 48 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 62 одиниці спеціальної техніки.