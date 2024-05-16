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Ракурс
Втрати російських загарбників вже перевищили 488 тис. осіб, фото: «Флот 2017»

Російська армія за добу втратила 1 тис. 520 осіб (ІНФОГРАФІКА)

16 тра 2024, 08:18
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 488 тис. 460 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 520 осіб. Про це сьогодні, 16 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 7 тис. 529 танків;
  • 14 тис. 538 бойових броньованих машин;
  • 12 тис. 565 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 70 одиниць РСЗВ;
  • 798 одиниць засобів ППО;
  • 351 літак;
  • 325 гелікоптерів;
  • 10 тис. 28 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 200 крилатих ракет;
  • 26 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 17 тис. 48 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 62 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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