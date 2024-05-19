На Харьковщине 20 мая объявлено Днем траура — ​​российские обстрелы унесли жизни 11 человек

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Российские обстрелы 19 мая унесли жизни 11 человек на Харьковщине, фото: Харьковская ОВА
На Харьковщине 20 мая объявлено Днем траура — российские обстрелы унесли жизни 11 человекhttps://racurs.ua/n195490-na-harkovschine-20-maya-obyavleno-dnem-traura-rossiyskie-obstrely-unesli-jizni-11-chelovek.htmlРакурс
У Харківській області завтра, 20 травня, оголошено День жалоби.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Окупанти внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей. Серед загиблих — вагітна жінка, — зазначив Синєгубов. — Вічна пам’ять всім безневинним жертвам цієї війни. Ми не забудемо. І не пробачимо.
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