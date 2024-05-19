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Российские обстрелы 19 мая унесли жизни 11 человек на Харьковщине, фото: Харьковская ОВА

На Харьковщине 20 мая объявлено Днем траура — ​​российские обстрелы унесли жизни 11 человек

19 мая 2024, 20:58
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У Харківській області завтра, 20 травня, оголошено День жалоби.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей. Серед загиблих — вагітна жінка, — зазначив Синєгубов. — Вічна пам’ять всім безневинним жертвам цієї війни. Ми не забудемо. І не пробачимо.

Источник: Ракурс


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