На Харьковщине 20 мая объявлено Днем траура — ​​российские обстрелы унесли жизни 11 человек

У Харківській області завтра, 20 травня, оголошено День жалоби.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей. Серед загиблих — вагітна жінка, — зазначив Синєгубов. — Вічна пам’ять всім безневинним жертвам цієї війни. Ми не забудемо. І не пробачимо.