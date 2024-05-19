На Харківщині 20 травня оголошено Днем жалоби — російські обстріли забрали життя 11 людей

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські обстріли 19 травня забрали життя 11 людей на Харківщині, фото: Харківська ОВА
На Харківщині 20 травня оголошено Днем жалоби — російські обстріли забрали життя 11 людейhttps://racurs.ua/ua/n195490-na-harkivschyni-20-travnya-ogolosheno-dnem-jaloby-rosiyski-obstrily-zabraly-jyttya-11-ludey.htmlРакурс
У Харківській області завтра, 20 травня, оголошено День жалоби.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Окупанти внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей. Серед загиблих — вагітна жінка, — зазначив Синєгубов. — Вічна пам’ять всім безневинним жертвам цієї війни. Ми не забудемо. І не пробачимо.
Читайте також