Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Защитники Украины за неделю ликвидировали более 1,5 тыс. рашистов на Харьковском направлении, фото: Генштаб ВСУ

Количество ликвидированных за неделю на Харьковском направлении рашистов назвали в Генштабе

19 мая 2024, 21:56
999

На Харківському напрямку впродовж поточного тижня російські загарбники втратили 1 тис. 572 особи.


.

Про це сьогодні, у неділю 19 травня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також ворог за цей втратив 263 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема:

  • вісім танків;
  • 13 бойових броньованих машин;
  • 12 артилерійських систем;
  • одну систему ППО;
  • 75 БПЛА;
  • 66 автомобілів;
  • 12 одиниць спеціальної техніки.

Крім цього, пошкоджено:

  • дев’ять танків;
  • 11 бойових броньованих машин;
  • 21 артилерійська система;
  • 32 автомобілі;
  • три одиниці спеціальної техніки.

Зазначається, що з початку поточної доби на цьому напрямку відбулося 11 боєзіткнень, з яких чотири станом на 19.30 ще тривали.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров