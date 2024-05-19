Кількість ліквідованих за тиждень на Харківському напрямку рашистів назвали у Генштабі

Захисники України за тиждень ліквідували понад 1,5 тис. рашистів на Харківському напрямку, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n195492-kilkist-likvidovanyh-za-tyjden-na-harkivskomu-napryamku-rashystiv-nazvaly-u-genshtabi.html

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На Харківському напрямку впродовж поточного тижня російські загарбники втратили 1 тис. 572 особи.

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Про це сьогодні, у неділю 19 травня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також ворог за цей втратив 263 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема:

вісім танків;

13 бойових броньованих машин;

12 артилерійських систем;

одну систему ППО;

75 БПЛА;

66 автомобілів;

12 одиниць спеціальної техніки.

Крім цього, пошкоджено:

дев’ять танків;

11 бойових броньованих машин;

21 артилерійська система;

32 автомобілі;

три одиниці спеціальної техніки.

Зазначається, що з початку поточної доби на цьому напрямку відбулося 11 боєзіткнень, з яких чотири станом на 19.30 ще тривали.