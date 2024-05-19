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Захисники України за тиждень ліквідували понад 1,5 тис. рашистів на Харківському напрямку, фото: Генштаб ЗСУ

Кількість ліквідованих за тиждень на Харківському напрямку рашистів назвали у Генштабі

19 тра 2024, 21:56
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На Харківському напрямку впродовж поточного тижня російські загарбники втратили 1 тис. 572 особи.


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Про це сьогодні, у неділю 19 травня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також ворог за цей втратив 263 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема:

  • вісім танків;
  • 13 бойових броньованих машин;
  • 12 артилерійських систем;
  • одну систему ППО;
  • 75 БПЛА;
  • 66 автомобілів;
  • 12 одиниць спеціальної техніки.

Крім цього, пошкоджено:

  • дев’ять танків;
  • 11 бойових броньованих машин;
  • 21 артилерійська система;
  • 32 автомобілі;
  • три одиниці спеціальної техніки.

Зазначається, що з початку поточної доби на цьому напрямку відбулося 11 боєзіткнень, з яких чотири станом на 19.30 ще тривали.

Джерело: Ракурс


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