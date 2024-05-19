Кількість ліквідованих за тиждень на Харківському напрямку рашистів назвали у Генштабі

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Захисники України за тиждень ліквідували понад 1,5 тис. рашистів на Харківському напрямку, фото: Генштаб ЗСУ
Кількість ліквідованих за тиждень на Харківському напрямку рашистів назвали у Генштабіhttps://racurs.ua/ua/n195492-kilkist-likvidovanyh-za-tyjden-na-harkivskomu-napryamku-rashystiv-nazvaly-u-genshtabi.htmlРакурс
На Харківському напрямку впродовж поточного тижня російські загарбники втратили 1 тис. 572 особи.
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Про це сьогодні, у неділю 19 травня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Також ворог за цей втратив 263 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема:
- вісім танків;
- 13 бойових броньованих машин;
- 12 артилерійських систем;
- одну систему ППО;
- 75 БПЛА;
- 66 автомобілів;
- 12 одиниць спеціальної техніки.
Крім цього, пошкоджено:
- дев’ять танків;
- 11 бойових броньованих машин;
- 21 артилерійська система;
- 32 автомобілі;
- три одиниці спеціальної техніки.
Зазначається, що з початку поточної доби на цьому напрямку відбулося 11 боєзіткнень, з яких чотири станом на 19.30 ще тривали.