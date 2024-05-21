В Украине заработало приложение «Резерв+», фото: «Судебно-юридическая газета»

https://racurs.ua/n195542-v-prilojenii-rezerv-uje-bolee-milliona-uspeshnyh-avtorizaciy-minoborony.html

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Через застосунок «Резерв+", призначений для оновлення персональних даних військовозобов’язаними, вже понад 1 млн успішних авторизацій та 700 тис. успішних оновлень.

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Про це сьогодні, 21 травня, повідомляє прес-служба Міноборони.

700 000 успішних оновлень даних онлайн — це в десятки разів більше, ніж в ЦНАП та ТЦК разом взятих, — наголошують у відомстві.

Після України, топ-3 країн, за кількістю оновлень за допомогою застосунку виглядає так:

Польща — 1 тис. 727;

Німеччина — 1 тис. 369;

Канада — 443.

Нагадаємо, застосунок «Резерв+" запрацював 18 травня. Він доступний для завантаження у мобільних сервісах Google Play для Android та Apple App Store для iOS.