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В Україні запрацював застосунок «Резерв+», фото: «Судово-юридична газета»
У застосунку «Резерв+" вже понад мільйон успішних авторизацій — Міноборониhttps://racurs.ua/ua/n195542-u-zastosunku-rezerv-vje-ponad-milyon-uspishnyh-avtoryzaciy-minoborony.htmlРакурс
Через застосунок «Резерв+", призначений для оновлення персональних даних військовозобов’язаними, вже понад 1 млн успішних авторизацій та 700 тис. успішних оновлень.
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Про це сьогодні, 21 травня, повідомляє прес-служба Міноборони.
700 000 успішних оновлень даних онлайн — це в десятки разів більше, ніж в ЦНАП та ТЦК разом взятих, — наголошують у відомстві.
Після України, топ-3 країн, за кількістю оновлень за допомогою застосунку виглядає так:
- Польща — 1 тис. 727;
- Німеччина — 1 тис. 369;
- Канада — 443.
Нагадаємо, застосунок «Резерв+" запрацював 18 травня. Він доступний для завантаження у мобільних сервісах Google Play для Android та Apple App Store для iOS.